Nemocnice si lékaře z Ukrajiny chválí, některé by jich chtěly víc

České nemocnice si většinou pochvalují ukrajinské lékaře a nesouhlasí s nedávnou kritikou na jejich adresu od České lékařské komory (ČLK). Případné zrušení projektu Ukrajina, který příchod lékařů z Ukrajiny do Česka usnadňuje, by některým zdravotnickým zařízením způsobil značné komplikace. Nemocnice totiž často tímto způsobem řeší nedostatek českých lékařů, zjistila ČTK. ČLK uvedla, že v Česku pracovalo přes 400 lékařů z ciziny bez potřebných zkoušek. Z nich 145 právě díky takzvanému projektu Ukrajina, který lékařům umožňuje odložit si aprobační zkoušku. Do jejího složení pracují pod dohledem českých lékařů v režimu výjimky ministerstva zdravotnictví. Například v Karlovarském kraji má podle ministerstva výjimku nyní osm lékařů v karlovarské nemocnici, šest v Sokolovské, tři v chebské a dva v ostravské nemocnici. Nemocnice by bez nich měly problémy se zajištěním zdravotní péče. Zájem českých lékařů o práci v pohraničí je velmi malý a nestačí na to, aby nemocnice některé obory mohly personálně zajistit.