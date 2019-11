Německý prezident Steinmeier poděkoval zemím V4 za jejich vklad k pádu berlínské zdi

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier na zámku Bellevue v Berlíně uvítal svého českého kolegu Miloše Zemana i hlavy států Slovenska, Polska a Maďarska, které spolu s Českem tvoří takzvanou visegrádskou skupinu (V4). Společně se prezidenti v sobotu dopoledne zúčastnili oslav 30. výročí pádu berlínské zdi, které si připomíná celé Německo. "Bez odvahy a vůle po svobodě Poláků, Maďarů, Čechů a Slováků by mírové revoluce ve východní Evropě a německá jednota nebyly možné. Bez pochyby to byl velký historický výkon," podotkl také německý prezident u abstraktní skulptury, jež stojí na ulici Bernauer Strasse, která je jedním z hlavních symbolů rozděleného Berlína. Během pracovního obědu prezidenti jednali o zahraničněpolitických tématech. Prezident Zeman po obědě odletěl zpět do Česka, a na večerní oslavě u Braniborské brány tak už zemi bude reprezentovat jen ministr zahraničí Tomáš Petříček.