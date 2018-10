Německý ministr zahraničí označil Česko za klíčového partnera

Česko je pro Německo klíčovou zemí ve střední Evropě. Po jednání s novým českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem v Berlíně to prohlásil jeho německý kolega Heiko Maas. Petříček zase spolkovou republiku označil za nejvýznamnějšího partnera České republiky. Na kontinentu podle Maase existují trhliny mezi severem a jihem a západem a východem, a proto je potřeba stavět mosty. Ve střední Evropě z tohoto hlediska hraje klíčovou roli právě Česko. Oba ministři se dotkli i tématu migrace, které v posledních letech obě země dělilo. Petříček, podle něhož je migrační situace lepší, než před začátkem migrační krize, zdůraznil, že nyní mají Praha i Berlín v názoru na tuto oblast řadu společných postojů. Společně postupovat by podle něj oba státy mohly také, pokud jde o některé rozvojové projekty například v Africe. Samo za sebe chce Česko výrazně zvýšit finanční prostředky, které dává na rozvojovou pomoc. Nyní se pohybují kolem 0,11 procenta hrubého národního produktu (HNP), do budoucna by měly dosáhnout 0,33 procenta HNP.

Je pomalu načase, aby Saúdská Arábie vysvětlila případ novináře Džamála Chášukdžího, je přesvědčen německý ministr zahraničí Heiko Maas. Vyjádřil očekávání, že případ Chášukdžího, který byl údajně zabit na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, bude rychle vyšetřen. Se společnou reakcí Evropské unie, pokud se podezření potvrdí, počítá také Petříček. Praha podle něj zatím shromažďuje fakta o případu a čeká na závěr vyšetřování. "Pro Česko je svoboda médií a tisku jednou z velkých priorit," poznamenal.