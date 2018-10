Německá kancléřka Merkelová navštíví v pátek Prahu

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy, kde bude jednat s českým premiérem Andrejem Babišem. Uvedl to dnes v Berlíně mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert, o jehož vyjádření informuje mimo jiné server listu Die Welt. Důvodem cesty je připomínka 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa.

Merkelová byla v Česku už několikrát. Naposledy v srpnu 2016 na jednodenní pracovní cestě, kdy s prezidentem Milošem Zemanem diskutovala o migraci a přerozdělovacích kvótách a našla si i čas na návštěvu Strahovského kláštera, kde spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou zavítala do tamní knihovny.