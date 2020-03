Některé nemocnice upozornily vládu na nedostatek respirátorů

Zástupci některých nemocnic upozornili na jednání na úřadu vlády ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), že nemají dostatek respirátorů. Ministr je ujistil, že do konce týdne jim stát zašle zásobu, která bude nemocnice na čas saturovat. Upozornil také, že stát se chce intenzivně zaměřit na rozšíření testování na koronavirus. Například v pražském Motole kvůli tomu ve středu vznikne nové odběrové místo. Setkání se zúčastnili zástupci 14 fakultních i krajských nemocnic, které vláda podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) už dříve vytipovala jako styčné nemocnice pro spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ministerstvem. "Bylo to velice konkrétní jednání. Nemocnice nám jasně řekly, v jaké jsou situaci a co potřebují," shrnul Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu koupit 600.000 respirátorů, případně stejný počet i v dubnu. Vyplývá to z dokumentu, který projedná vláda.

Stát chce vyzvat studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult, aby pomohli v nemocnicích, kterým můžou chybět zdravotní sestry kvůli uzavření škol. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v České televizi (ČT). Pomoct by mohli také studenti pedagogických fakult s hlídáním dětí, řekl premiér po schůzce s řediteli nemocnic k šíření nákazy nového typu koronaviru. Babiš uvedl, že s absencí sestřiček kvůli uzavření škol je větší problém ve Zlínském kraji.