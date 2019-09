Některé budovy v centru Prahy přes noc pokryly legální graffiti

Některé budovy v centru Prahy, například Tančící dům, Obchodní dům Kotva a Dům módy na Václavském náměstí pokrylo přes noc graffiti. Akce má upozornit na nedostatek legálních ploch pro street art. Zhruba 20 streetartovým umělcům dala k dispozici přes 190 metrů čtverečních plochy svých domů společnost Pražská správa nemovitostí, která budovy vlastní a spravuje. Většina maleb je dočasná, trvalý zásah do podoby historických či památkově chráněných budov je totiž omezený. ČTK to v tiskové zprávě sdělila za PSN Tereza Pavézková. Nový háv získalo přes noc 13 budov na periferii i v centru Prahy, dvě pojízdné míchačky a jeden automobil. "Cílem této noční akce bylo zviditelnit street art jako opravdové umění, které může oživit město a zatraktivnit i různá zapomenutá místa pro turisty," uvedla marketingová ředitelka společnosti Kateřina Jukl. Podle ní je pro tyto umělce málo prostoru. "Proto jsme se rozhodli vytvořit z našeho areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích novou legální plochu v Praze pro streetartové umělce," dodala. Největší dílo, které v noci vzniklo, má rozměry 12 metrů na 2,5 metru a nachází se právě na kontejneru sloužícím jako vstup do atomového krytu u budovy bývalé Microny.