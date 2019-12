Nejvyšší státní zástupce: Stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo bude pokračovat

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a členky společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Jejich stíhání v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a spis se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně končí. Zeman to uvedl na tiskové konferenci. Pražské městské státní zastupitelství pravomocně zastavilo Babišovo stíhání v polovině září. Pro dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha je Zemanův právní názor závazný. Ve věci bude muset provést úkony a doplnění, které mu nejvyšší státní zástupce nařídí. "V současné době není důkazní situace na to, aby mohla být věc obžalována, nebo zastavena," uvedl Zeman. Zároveň ale zdůraznil, že nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování, a že u obviněného Babiše i Majerové je nutné ctít presumpci neviny. Pražské městské státní zastupitelství pravomocně zastavilo Babišovo stíhání v polovině září. Premiér jakoukoliv vinu dlouhodobě odmítá. Prezident Miloš Zeman už dříve uvedl, že pokud by bylo stíhání obnoveno, rozhodne o abolici. V jejím důsledku by bylo další Babišovo stíhání nepřípustné. Premiér opakovaně řekl, že by abolici nepřijal.

Opozice vyzývá Babiše, aby zvážil odstoupení z čela vlády

Předseda ODS Petr Fiala očekává, že premiér Andrej Babiš (ANO) do vyřešení svých osobních problémů nabídne post premiéra jinému zástupci hnutí ANO. K odstoupení z čela vlády Babiše vyzval i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Babiš by měl zvážit odstoupení z funkce i podle šéfa STAN Víta Rakušana. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by v každé civilizované zemi předseda vlády odstoupil. Výborný i Rakušan uvedli, že by se všichni politici měli zdržet tlaku na orgány činné v trestním řízení.

Šéf ČSSD Hamáček nevidí důvod k odchodu z vlády

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nevidí důvod k odchodu z vlády s hnutím ANO. Babišovy kauzy ale podle Hamáčka komplikují vládě práci. "Hnutí ANO zvítězilo ve volbách. Má plné právo i plnou zodpovědnost za to, koho nominuje na premiéra," uvedl Hamáček. Ani předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka nechce vyvolávat diskusi o tom, co rozhodnutí nejvyššího státního zástupce znamená pro vládní koalici. Musí se poradit vedení strany a poslanecký klub, řekl novinářům ve Sněmovně. Případné udělení takzvané abolice Babišovi prezidentem Milošem Zemanem by podle Chvojka znamenalo nerovnost v rámci právního státu.