Nejvyšší státní zástupce potvrdil zastavení trestního stíhání Babiše mladšího

Trestní stíhání Andreje Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo definitivně skončilo. Rozhodl o tom nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten přezkoumal dřívější usnesení Městského státního zastupitelství v Praze a potvrdil zastavení stíhání. Informoval o tom Zemanův mluvčí Petr Malý. Podle něj nebyl důvod, aby Zeman rozhodnutí zrušil. "Celková důkazní situace neprokazuje, že by se Babiš mladší aktivně podílel na procesu získání dotace spolufinancované z evropských fondů," uvedl. Stíhání premiérova syna v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo zastavil státní zástupce Jaroslav Šaroch na začátku února. Podle něj nešlo o trestný čin.

Podstatou kauzy Čapí hnízdo a podezření ze zneužití evropské dotace je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

V kauze Čapího hnízda už nejsou stíhaní rodinní příslušníci premiéra, ale jen šéf hnutí ANO Andrej Babiš sám a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Premiér dlouhodobě jakoukoliv vinu odmítá.