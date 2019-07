Nejvyšší státní zástupce: Nezávislost zastupitelství by garantovala změna ústavy

Nezávislost justice by podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana garantovala změna ústavy. Řekl to jednání se senátory o novele zákona o státním zastupitelství. Úřady žalobců by podle Zemana neměly být součástí výkonné moci, ale měly by stát samostatně. Stejný názor má i předseda ústavně právního výboru senátu Miroslav Antl za ČSSD. Zeman ale řekl, že bude záležet na politicích, zda změnu ústavy prosadí. "Nevím, jestli je k tomu politická vůle v současné době, nicméně bavíme-li se o nezávislosti státního zastupitelství, tak je to přesně tento krok, který by nezávislost státního zastupitelství garantoval," uvedl Zeman.