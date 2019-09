Nejvyšší budova v Česku by měla stát v Nových Butovicích v Praze

Developerská společnost Trigema chce v Nových Butovicích v Praze postavit nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower. Má být vysoká 135 metrů, náklady jsou odhadovány na dvě miliardy korun. Na návrhu se podílejí sochař David Černý a architekt Tomáš Císař ze studia Black n´Arch. Stavba by mohla v ideálním případě začít v roce 2021, trvat by měla tři roky. Trigema to sdělila v tiskové zprávě. Budova nabídne v nejvyšším bodě stavby veřejně přístupnou vyhlídku, kam se návštěvníci dopraví prostřednictvím skipového výtahu. Z vyhlídky bude viditelný téměř celý perimetr Prahy, od Pražského hradu počínaje přes Národní divadlo, Vyšehrad a Zbraslav. Samotná budova bude určena pro nájemní bydlení, v nižších podlažích pak budou kanceláře a prostory pro multifunkční kulturní centrum propojené s veřejně přístupnou střešní zahradou. V přízemí a druhém nadzemní podlaží budou zejména obchody a provozovny služeb. V podzemí jsou naplánována parkovací místa pro veřejnost, která mají fungovat nonstop.

V současnosti je nejvyšší budovou v ČR brněnská AZ Tower vysoká 111 metrů. Byla dokončena v březnu 2013. Stojí v městské části Štýřice mezi ulicemi Pražákova a Heršpická. Této lokalitě se přezdívá "brněnský Manhattan".