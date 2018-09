Nejvíce obecních kandidátů navrhli lidovci, nejméně Piráti

Nejvíce kandidátů do říjnových komunálních voleb navrhla ze sněmovních stran KDU-ČSL. Do zastupitelstev obcí, měst a jejich částí nominovala na 15.900 adeptů. Nejméně uchazečů navrhli Piráti, kteří jich postavili přibližně 3000. Vyplývá to ze srovnání počtu kandidátů na volebním webu, které provedla ČTK. Na druhé místo v počtu nominací odsunuli lidovci KSČM, která postavila 15.284 kandidátů. Pomyslná třetí příčka patří ČSSD s letošními 13.495 kandidáty, což je o 4900 adeptů méně než při minulých volbách. ODS postavila 12.875 kandidátů, tedy o zhruba 800 méně než před čtyřmi lety. Také vládní hnutí ANO letos navrhlo o přibližně 150 kandidátů méně, má ji 8575. Pokles postihl i TOP 09 s 3641 letošními kandidáty. Před čtyřmi lety tato strana navrhovala na 7950 adeptů.