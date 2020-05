Největší počet potvrzených případů nákazy má nadále Praha

Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku za sobotu zatím stoupl o 13 na celkových 7750. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k 17:30. Počet lidí vyléčených z covidu-19 vzrostl od pátečního večera o 87 na 3446. Pět pacientů s koronavirem za stejnou dobu zemřelo, čímž počet úmrtí od začátku epidemie stoupl na 245.

Největší absolutní počet potvrzených případů nákazy i největší výskyt covidu-19 má Praha. V hlavním městě bylo dosud podle statistik ministerstva zdravotnictví zaznamenáno 1739 případů, takže na každých 100.000 obyvatel připadá v Praze téměř 128 nemocných. Metropole má také největší počet zemřelých lidí s covidem-19, a to 84. V celém Česku za sobotu zemřel zatím jediný pacient. V pátek to přitom bylo šest lidí a o den dříve sedm. Většinu z 245 dosud zemřelých lidí nakažených koronavirem tvoří lidé ve věku nad 65 let.