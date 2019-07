Největší česká mlékárna Madeta přišla o dodávky stovek tisíc litrů mléka denně

Největší česká mlékárna Madeta nemá dost mléka na výrobu svých produktů. Od července přišla o dodávky 200 tisíc litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH. Družstvo bude víc dodávat do Německa. Madeta si zatím už zajistila 75 tisíc litrů mléka denně od firmy Interlacto a dalších farmářů ze střední a jižní Moravy. Zbytek chybějícího mléka by chtěla firma podle jejího generální ředitele Milana Teplého zajistit do srpna. Díky omezenému množství hlavní suroviny podle něj Madeta vyrobí méně trvanlivého mléka.