Nejúspěšnějším filmem zlínského festivalu je Rocca mění svět

Německý snímek Rocca mění svět o dívce, která se snaží změnit svět, je nejúspěšnějším snímkem letošního 59. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Film režírovala Katja Benrathová, získal několik zvláštních cen, cenu dětské poroty i diváckou cenu. Ceny festivalu se předávaly dnes při závěrečném galavečeru ve zlínském kongresovém centru. "Rocca je příklad vynikajícího filmu pro děti i celou rodinu, každý z diváků si tam najde to své, děti to moc bavilo. Bylo tam nějaké morální poselství, kdy se čistá holka objeví ve skupině dětí, které jsou už určitým způsobem zkažené a snaží se to napravit a změnit svět," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti získal snímek Nezapomenutelné léto s Tess, který porotce ohromil výtvarnými kvalitami a vyrovnaným vyprávěním. Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež získal kanadský film Malé velké lži. Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film získal český snímek Pod mrakem režisérů Filipa Diviaka a Zuzany Čupové.