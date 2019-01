Nejstarší Češka cvičila jógu a četla diplomové práce

Nejstarší Češka Květoslava Hranošová, která zemřela v neděli krátce před 109. narozeninami, se věnovala józe, předcvičovala v televizi, sepsala knihu a ve stáří pročítala diplomové práce studentů, ve kterých často objevila rukopis jiných autorů. Životopis sepsaný dcerou Šárkou Štenclovou poskytla ČTK Eva Kalhousová, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Květoslava Hranošová byla na Ostravsku zhruba 30 let učitelkou. Celý život cvičila v Sokole a od svých 60 let, kdy nastoupila do penze, se věnovala józe. V době socialismu zhruba čtyři roky předcvičovala v Československé televizi s profesorem Rajko Dolečkem v pořadu Dejte léta životu. Do Prahy se přestěhovala za dcerou v roce 1997. "Prahu se učila poznávat dlouhými cestami tramvají s mapou v ruce. Četla také diplomové práce studentů a často v nich odhalila jiný rukopis, tedy pomocí internetu. Poznávala také nové přátele, vedla čilý společenský život," popsala pozitivní vliv dcera. Podle ní byla i přes sluchový handicap velmi čilá a měla výbornou paměť. S dcerou napsala knížku Maminčiny paměti, ve které se prolíná historie republiky s jejími osobními prožitky.