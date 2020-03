Nejoblíbenějším učitelem se stal Tomáš Míka z gymnázia v Táboře

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku získal Tomáš Míka z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. Na trůnu vystřídal Pavlínu Kopáčikovou ze Základní školy Vacov na Prachaticku. Stal se 16. mužem, který za posledních 27 let anketu vyhrál. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru se letos soutěž konala bez veřejného finále. Pořadatelé ankety vybrali vítěze z šesti finalistů na základě hlasování semifinalistů z různých regionů. V hlasování na internetu zvítězil Vladimír Švarc ze ZŠ v Rajnochovicích na Kroměřížsku, a stal se tak Ámosem sympaťákem. Školáci letos do soutěže poslali 92 nominací. Do finále postoupilo pět učitelů a jedna učitelka.