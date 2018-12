Nejoblíbenější destinace Čechů v závěru roku: Paříž, Londýn a Dubaj

Nejoblíbenějšími destinacemi na období Vánoc a Nového roku jsou mezi českými turisty Paříž, Londýn a Dubaj. Z exotických destinací vede Bangkok. Vyplývá to z prodejů letenek portálu Letuška.cz. Za první trojkou jsou evropské destinace Frankfurt, Vídeň a Amsterdam. Podle údajů cestovní agentury Invia.cz vyrazí letos na Štědrý den či na Silvestra do zahraničí o pětinu více lidí než vloni. Zájem mají cestovatelé především o zájezdy do teplých krajin, například ve Spojených arabských emirátech oslaví Štědrý den téměř šestkrát více osob než vloni. Nejvíce Čechů pak volí dovolenou v Egyptě. Postupně ale objevují také další země. Zájem mají například o pobyty na Kapverdách, Kanárských ostrovech, Maledivách nebo na Kubě.