Nejméně nových případů covidu-19 za osm týdnů

Počet pozitivně testovaných lidí na nemoc COVID-19 klesá. V sobotu přibylo jen 18 prokázaných případů. To je nejnižší denní přírůstek od 9. března. Laboratoře ale v sobotu otestovaly jen 3862 lidí. Průměr za celý tento týden je 6515 testů denně. Celkem bylo od začátku epidemie provedeno 257.678 testů, které prokázaly přítomnost koronaviru u 7755 lidí. Z nemoci covid-19 se dosud vyléčilo 3471 pacientů. 245 lidí zemřelo. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je to důvod k optimismu. V nedělní Partii televize Prima ministr zároveň varoval před tím, že pokud se začne počet nakažených koronavirem opět zvyšovat, vláda by musela rozvolňování opatření zpomalit. „S každým rozvolněním existuje riziko, že dojde k nárůstu. Proto to sledujeme na denní bázi. Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, tak bychom rozvolňování zpomalili,“ prohlásil ministr Vojtěch.