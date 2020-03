Nejlepším filmem loňského roku je Nabarvené ptáče. Marhoulův snímek získal osm Českých lvů

Vítězem cen Český lev se v pražském Rudolfinu stal černobílý film Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Z jedenácti nominací jich proměnil osm, a to včetně cen za nejlepší film, režii a kameru. Snímek režiséra a scenáristy Václava Marhoula reprezentoval Českou republiku v oscarovém klání, dále než do užší desítky nominací v kategorii nejlepší mezinárodní film ale neprošel. Nejlepší herečkou je Tereza Ramba, nejlepším hercem Jiří Schmitzer. Cenu za scénář dostal Jiří Havelka za tragikomedii Vlastníci. Nejlepším dramatickým seriálem roku se stal Most! režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Akademici vybírali z celkem 64 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních filmů, které v roce 2019 vstoupily do kin, což opět potvrzuje nadprodukci tuzemských novinek.