Nejkrásnějším neslyšícím mužem světa se stal poprvé Čech

Čech získal titul nejkrásnější neslyšící muž světa poprvé v osmnáctileté historii soutěže Miss & Mister Deaf World. Stal se jím třiatřicetiletý Jan Emmer z Prahy. Nejkrásnější neslyšící dívkou se v 18. ročníku stala Assia Uhananyová z Izraele. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo V Praze v Národním domě na Vinohradech. Ve finále soutěžilo 20 dívek a 19 mužů. Právě neslyšící z Česka dali v roce 2001 podnět ke vzniku soutěže.

Jan Emmer se do soutěže přihlásil po desetiletém přemlouvání kamarádů. Jako neslyšící se narodil, rodiče se s ním přestěhovali do Spojených států. "Chtěli, abych měl kvalitní vzdělání, proto se i s dědečkem rozhodli, že se přestěhujeme do Los Angeles, kde byly lepší podmínky pro neslyšící," uvedl. Po roce 1989 to ale Janovu maminku táhlo zpátky do Čech, a tak se v roce 1990, kdy byl Jan ještě malý, vrátili zpátky do Prahy. Po studiích v Česku pracoval krátce v Senátu, nyní je již téměř sedm let zaměstnán na městském úřadě v Praze 6 v administrativě. Do soutěže šel s handicapem, protože neumí dobře mezinárodní znakový systém, který je minimálně z 80 procent jiný než český znakový jazyk.