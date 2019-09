Neckermann zatím zrušil jeden zájezd, do konce října jich má 650

Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachované britské kanceláře Thomas Cook, zatím musela zrušit jeden svůj naplánovaný zájezd. Do konce října jich má firma prodaných kolem 650, o jejich osudu rozhodnou jednání s nasmlouvanými hotely. Firma má v zahraniční nyní zhruba 1050 českých klientů. ČTK to řekl mluvčí CK Neckermann Jan Šrámek. Britská společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Neckermann jako dceřiná firma britské společnosti byl následně nucen zastavit veškerý prodej jak vlastních zájezdů a pobytů, tak zájezdů a pobytů z koncernu skupiny a dalších tour operátorů. Tuzemská kancelář v pondělí nevyloučila, že bude rušit některé už prodané zájezdy. V takovém případě klienti obdrží zpět celou sumu, kterou zaplatili, uvedl mluvčí.