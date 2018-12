NCOZ vnímá nekontrolovatelný vstup muslimů do ČR jako nebezpečný

Nekontrolovatelný vstup lidí praktikujících islám do Česka označila Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) z hlediska terorismu za nebezpečný. Podle její výroční zprávy existují signály, že v ČR funguje větší množství firem a agentur s majiteli z arabských zemí, které muslimům zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na českém území. Zmíněné agentury povolení často kamuflují doprovodem nemocných lidí a účastí v lázeňském zařízení. Česká policie doposud nemusela řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Centrála připomněla, že s ohledem na končící válečný konflikt na Středním východě lze předpokládat přesun bojovníků Islámského státu či jejich příbuzných do Evropy, což s sebou může nést bezpečnostní riziko z pohledu jejich možné radikalizace nebo přípravy teroristického útoku.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zaznamenala v prvních dvou letech své činnosti nový trend: sjednávání účelových sňatků Češek zejména s občany Turecka. Na sjednávání se podílejí organizované skupiny. Mladé dívky a ženy z Česka pak uzavírají za finanční odměnu buď v tuzemsku, nebo v zahraničí manželství, což jejich mužům umožní vstoupit na území EU a žádat tam o vydání dokladu k trvalému pobytu.

Ve výroční zprávě útvar varoval také před vzrůstajícím vlivem Číny nebo před "neobvykle vstřícnou" imigrační politikou ve vztahu k Vietnamu. Povšiml si rovněž snah ruskojazyčných kriminálních autorit o získání kontroly nad českým územím. V oblasti organizovaného zločinu na území Česka dlouhodobě převládají ruskojazyčné, asijské a balkánské kriminální organizace. "Všechny mají společný prvek vysoké míry korupčního průniku do státní správy a veřejné samosprávy," podotkla NCOZ. I ze strany ruskojazyčných kriminálních autorit údajně zesílil tlak na získání státních občanství různých států EU včetně českého. Status občana EU jim totiž nejen napomáhá ve volném pohybu v rámci unie, ale také brání jejich vydání do země původu. Do budoucna NCOZ i nadále očekává vzrůstající vliv Číny.