Návštěvnost českých skiareálů se v zimě zvýšila o tři procenta

Návštěvnost českých skiareálů v letošní zimní sezoně meziročně stoupla o tři procenta a tržby stouply zhruba o pět procent. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace horských středisek (AHS) a agentury CzechTourism. Průměrná délka sezony se přitom snížila o čtyři dny na 109 dnů, na horách ale bylo dostatek sněhu. Před začátkem letošní sezony provozovatelé investovali asi 650 milionů korun zejména do výstavby nových lanovek, úpravy sjezdovek, zasněžovacích systémů a dalších služeb. Před příští sezonou jsou v plánu investice ještě o zhruba 150 milionů korun vyšší. Skiareály připravují například rozšíření středisek včetně nových sjezdovek, když největší investice jsou v plánu na Lipně a na Ještědu. V dalších areálech plánují stavbu nových lanovek nebo multifunkčních objektů s restauracemi, parkovišti a dalšími službami. Další investice by měly směřovat do nádrží pro zasněžování.

Střediska už začala s přípravou na letní sezonu, během které očekávají další nárůst návštěvníků. Jejich počet se v posledních čtyřech letech během léta pravidelně zvyšuje zhruba o pět procent. Do letních atrakcí chtějí provozovatelé investovat dalších 230 milionů korun.