Návštěvnost českých hor v zimní sezoně byla nejmenší za šest let

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v Česku byla co do návštěvnosti nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší. Nyní jsou horská střediska připravena na léto a chtějí usilovat o rychlejší uvolňování vládních opatření souvisejících s koronavirovou epidemií. V tiskové zprávě to uvedla Asociace horských středisek ČR. Zatím není jasné, jak budou společnosti investovat do letního provozu. "Dosavadní podporu státu firmám v pohostinství hodnotíme jako nedostatečnou a budeme usilovat o změny v plánu na rozvolňování opatření. Pomoci by mohlo například i zavedení motivačních voucherů částečně hrazených státem, které by se daly využít na rekreaci v ČR," uvedl šéf asociace Libor Knot.