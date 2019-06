Návrh SPD na zavedení minimálního důchodu vláda zřejmě odmítne

Návrh poslanců hnutí SPD na zavedení minimálního důchodu zřejmě narazí na nesouhlas vlády. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády. Minimální důchod by měl podle SPD představovat částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Minimální důchod by měl podle předkladatelů zlepšit životní podmínky starších lidí. Vláda odhaduje, že minimální důchod by si ročně vyžádal asi 12 miliard korun navíc.

Navrhovatelé poukazují také na to, že by se snížil počet důchodců pobírajících různé sociální dávky a vyřešil by se problém živnostníků, kteří platili minimální měsíční platby na sociální pojištění. V návrhu stanoviska pro vládu však stojí, že závažné koncepční změny systému důchodů, navíc s velkým finančním dopadem, by se neměly předkládat izolovaně, ale teprve jako výsledek širší odborné a politické diskuse. Návrh by také byl demotivující, protože výše důchodu by se neodvíjela od zaplaceného pojistného.