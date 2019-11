Návrh finančního rámce EU je nespravedlivý, shodli se premiéři V4

Země visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) považují nynější návrh víceletého finančního rámce Evropské unie na roky 2021 až 2027 za nespravedlivý. Kritizují zejména navržené snížení peněz na politiku soudržnosti. Podle nich to znamená, že chudší státy budou chudnout a bohatší bohatnout. Návrh Evropské komise je pro nás skutečně nepřijatelný, protože ty tradiční politiky jako kohezní a zemědělskou snižuje a zavádí některé nové pozice, které si myslíme, že by tam neměly být, řekl o navrženém finančním rámci český premiér Andrej Babiš (ANO). Podle návrhu rozpočtu by se peníze určené na politiku soudržnosti měly proti současnému sedmiletému rámci snížit o deset procent a peníze na společnou zemědělskou politiku o 15 procent. Maďarský premiér Viktor Orbán označil návrh finančního rámce za nespravedlivý. Slovenský premiér Peter Pellegrini uvedl, že vzhledem k ekonomické situaci v EU není na místě peníze na kohezní politiku krátit. "Reálná skutečnost říká, že stále jsou mezi novými a starými členskými zeměmi i v rámci konkrétních zemí i západního světa výrazné rozdíly. A proto je naší povinností pokračovat ve financování kohezní politiky do té doby, dokud tyto regionální rozdíly neodstraníme," řekl Pellegrini. Podle polského předsedy vlády Mateusze Morawieckého jsou peníze z kohezních fondů třeba zejména na rozvoj infrastruktury. Polský premiér také odmítl pohled na země z východní části EU jako na ty, které pouze čerpají peníze od západních států. "Z našich zemí, které jsou velmi pracovité, lidé jsou u nás talentovaní, čerpají země západní Evropy velmi vysoké dividendy," řekl. Tento názor podpořil i Babiš. Podle něj odchází ze zemí V4 do západoevropských států ročně 50 miliard eur (1,27 bilionu Kč) na dividendách. "My jsme rádi, že u nás firmy ze starých členských zemí investovaly, zaměstnávají naše lidi. Ale taky je to pro ně výhodný byznys, taky neplatí naše lidi těmi mzdami jako u nich doma," řekl Babiš.

Jednání premiérů V4 se uskutečnilo před summitem Přátel koheze. Skupina bude chtít v Praze přijmout deklaraci, v níž upozorní na význam kohezní politiky pro stabilitu vnitřního trhu EU a bude apelovat na to, aby se prostředky určené na soudržnost dále nesnižovaly. O konečné podobě finančního rámce musí rozhodnout summit EU.