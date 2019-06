Návrh: Dvě dávky na bydlení nahradí jedna, do ubytovny se nevydá

V Česku by se od roku 2021 mohla vyplácet jedna dávka na bydlení místo nynějších dvou. Pravidla pro přiznání nového přídavku by se měla upravit a proti dnešku zpřísnit. Do ubytoven by se tato podpora už neměla poskytovat vůbec, a to od roku 2024. Počítá s tím návrh zákona o přídavku na bydlení, který připravilo ministerstvo práce. Odborníci na sociální problematiku plán kritizují. Podle nich by o bydlení mohly přijít tisíce lidí. V Česku se na bydlení vyplácí příspěvek ze systému sociální podpory a doplatek ze systému hmotné nouze. Výše dávek vychází z normativních nákladů na byt, které každý rok podle výše nájmů a cen energií stanovuje vláda. Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent a tato částka nepřesahuje normativ. Doplatek má dorovnat výdaje za byt lidem s malým příjmem tak, aby jim zbylo na živobytí. Úřady práce na konci dubna vyplácely 180.900 příspěvků a 33.800 doplatků.

Resort očekává, že pomohou obce a neziskové organizace. Pokud by se byty nenašly a provozovatelé ubytoven ceny nesnížili, hrozí podle ministerstva lidem z ubytoven ztráta bydlení a "může dojít ke zvýšení práce načerno a k sociálním nepokojům". Lidé, kteří budou chtít přídavek dostávat, budou podle návrhu muset pracovat, chodit na veřejně prospěšné práce, nebo si zaměstnání hledat. Pracovní aktivita by se neměla posuzovat jen u žadatele, ale i u ostatních dospělých v domácnosti. Na příspěvcích na bydlení stát loni vyplatil 7,7 miliardy korun a na doplatcích 1,9 miliardy. Výdaje v posledních letech klesají. Podle Platformy pro sociální bydlení by se zavedení přídavku a zrušení dávky do ubytoven negativně dotklo stovek tisíc lidí, kteří by mohli bez pomoci státu přijít o střechu nad hlavou. Experti platformy poukazují na to, že v Česku neexistuje systém sociálního bydlení.