Návrh: Dětské skupiny by měly dostávat od státu příspěvek na dítě

Dětské skupiny by mohly dostávat na každé místo pro dítě do čtyř let, jehož rodiče pracují, hledají si práci či studují, příspěvek od státu. Zatím se počítá s částkou 7500 korun měsíčně. Z rozpočtu by se mohly vyplácet i příspěvky na založení nových skupin a mikrojeslí. Zařízení by musela splňovat přísnější podmínky než dosud. Vyplývá to z návrhu novely zákona o dětských skupinách a z podkladů pro vládu, které připravilo ministerstvo práce. Podle plánů by změny měly platit od roku 2020.

Dětské skupiny se zatím hradí z evropských peněz. Ministerstvo práce chce zajistit pokračování služby i po skončení čerpání dotací z EU. Pokud by se podle něj finance v rozpočtu nenašly, mohlo by přes den přijít o péči kolem 14.000 dětí. Tolik se jich nyní dělí o zhruba 11.000 míst v 830 skupinách a o 500 míst v 69 mikrojeslích. V Česku je školek nedostatek, skupiny mají pomoci problém řešit.