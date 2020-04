Návrat do škol v druhé polovině května?

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v neděli v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. K otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek ministerstva zdravotnictví - tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Ministr zopakoval, že pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení.