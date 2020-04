Návrat českých vědců z antarktické expedice se znovu zkomplikoval

Datum návratu vědců z letošní expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy je kvůli koronavirovým opatřením stále nejisté. Komerčním letem by se z Chile do Evropy mohli dostat nejdříve ve druhé polovině května. Nadějí je nějaký dřívější repatriační let. ČTK to řekl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt. Účastníci expedice jsou v pořádku. Členové expedice se už minulý den vylodili v Chile, momentálně jsou ubytovaní v Santiagu de Chile v jednom z mála otevřených hotelů. Čekají na nejbližší možný let do Evropy. "Problém je v tom, že žádná země se úplně nesnaží své lidi z Chile a z okolních zemí repatriovat. Je tady třeba deset Čechů, deset Poláků, 15 Němců. Kdyby tady bylo 150 Němců, byl by na to větší tlak," uvedl Nývlt.

Devítičlenná výprava vyrazila z Česka na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v pátek 17. ledna. Vědci na expedici například měřili hmotu na dlouhodobě studovaných ledovcích a odebírali vzorky sněhu a ledu pro analýzy dálkového transportu znečišťujících látek atmosférou.