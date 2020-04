Návrat Čechů ze Srí Lanky a Nepálu

V noci ze soboty na neděli se do Česka vrátilo další repatriační letadlo, které přivezlo 40 Čechů ze Srí Lanky a 25 z Nepálu, na palubě se nacházelo také 77 pasažerů z dalších evropských zemí. Na svém twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ministerstvo zahraničních věcí úspěšně repatriovalo téměř 4500 českých občanů, dalším tisícovkám pomohlo vyjednáním výjimek, vystavením potvrzení, pomocí s hledáním posledních letů nebo vyjednáním místa v letadle jiné evropské země. V tuto chvíli MZV registruje méně než 2500 žádostí českých občanů o repatriaci do vlasti. Do Velikonoc plánuje ministerstvo vyslat ještě další dva repatriační lety z Austrálie a obou hlavních ostrovů Nového Zélandu, kde uvízlo přibližně 350 Čechů. Další letadlo s cca 120 Čechy by mělo odletět 7. nebo 8. dubna z Bali.