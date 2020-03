Narození továrníka Schichta si připomněli Ústečané u jeho hrobky

V Ústí nad Labem si lidé připomněli 165. výročí narození zakladatele proslulé továrny na mýdlo s jelenem Johanna Schichta. Právě toto mýdlo k bustě na hrobce položil ředitel muzea Václav Houfek. Na místě se o víkendu zastavil i jeden z potomků rodiny George Michael Schicht. Velkoryse zdobená secesní hrobka je řadu let opuštěná, přesto se u ní pravidelně objevují květiny. Sedmadvacetiletý Schicht řekl, že je potěšen, že jméno jeho rodiny je ctěno. Do České republiky přijel nyní poprvé. "A doma mi řekli, že určitě musím jet do Ústí nad Labem, kde to všechno začalo," uvedl. Jeho otec má nad svým psacím stolem obrázek Ústí nad Labem. "Jsem na svou rodinu hrdý," zdůraznil.

Hrobku továrníka v roce 1912 nechali vystavět jeho synové Georg a Heinrich. Po stranách nese sochařskou výzdobu symbolizující vztah muže a ženy a muže s mužem. V centrální části je mramorová busta podnikatele, která dříve vynikala na pozadí zlaté mozaiky. "Schichtovi jsou spojeni se vznikem moderního průmyslu, koncern Unilever, který založila rodina společně s dalšími subjekty, je dodnes jedním z dominantních světových hráčů na trhu s potravinami, drogistickým zbožím a podobně," uvedl ředitel.