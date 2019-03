Nároky na vojenské schopnosti ČR budou v příštích letech stoupat

Nároky na vojenské schopnosti České republiky budou v příštích letech růst. Předpokládá to Dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2035, který bude v pondělí schvalovat vláda. Nahradí Bílou knihu pro obranu z roku 2011. Dokument očekává, že se bude i nadále měnit bezpečnostní prostředí, bude složitější. Hrozbu přímého útoku na české území ale považuje za nízkou. České ozbrojené síly musí být rychlé a flexibilní, připravené působit v různém geografickém i kulturním prostředí. Za největší riziko ozbrojeného konfliktu v Evropě výhled označuje "hluboké krize ve vztazích evropských států s Ruskem", za které může otevřená ruská agrese vůči některým státům.

Ministerstvo obrany do roku 2024 rozhodne, zda armádě pořídí bojové vrtulníky nebo je nahradí drony. Uvádí to Dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2035, který má ČTK k dispozici. V pondělí ho projedná vláda, nedávno ho schválila Bezpečnostní rada státu. Dokument také uvádí, že do roku 2025 bude rozhodnuto, zda si i nadále bude Česko pronajímat gripeny či si pořídí vlastní stíhací letouny a jestli se jejich počet nezvýší.