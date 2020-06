Národní rozpočtová rada: Stát by měl obcím a krajům poslat peníze z rozpočtu

Výpadky příjmů obcí a krajů způsobené mimo jiné vyplácením příspěvků osobám samostatně výdělečně činným i společníkům malých společností by se měly kompenzovat převodem peněz ze státního rozpočtu. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletí zprávy Národní rozpočtové rady o stavu veřejných financí. Pomoc státu firmám a podnikatelům zasaženým dopady šíření koronaviru je podle rady nutná, a to i za cenu významného nárůstu deficitu veřejných rozpočtů. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová řekla, že stanovisko rady respektuje. Na to, aby šly peníze přímo ze státního rozpočtu, by bylo podle ní nutné připravit nový zákon.

Samosprávy vyzývají Babiše k jednání o náhradě výpadků v

příjmech

Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a Spolek pro obnovu venkova vyzvaly dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO) k osobní schůzce kvůli výpadkům příjmů samospráv. Chtějí jednat o tom, jak bude stát obcím a krajům kompenzovat peníze, o které přijdou mimo jiné kvůli vyplácení koronavirových kompenzací pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ze sdílených daní. V úterý premiér označil akce samospráv za kampaň, jejich finanční výpadky chce řešit dotacemi.

Podle odhadů svazů přijdou obce, města a kraje kvůli kompenzačnímu bonusu pro OSVČ či zpětné kompenzaci daňových ztrát asi o 20 miliard korun. "A to nad rámec očekávaného poklesu příjmů ze sdílených daní, který bude podle stávajících odhadů činit další desítky miliard," uvedly organizace v tiskové zprávě.