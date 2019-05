Národní muzeum získalo předměty z pozůstalosti manželů Benešových

Národní muzeum získalo předměty z pozůstalosti bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Hany. Na českém velvyslanectví ve Washingtonu je převzal ministr kultury Antonín Staněk a ředitel muzea Michal Lukeš. ČTK to sdělila mluvčí Národního muzea Kristina Kvapilová. Věci dosud vlastnila praneteř Benešových Hana Regina Pohlová, která do USA emigrovala v roce 1986. Muzeum získává do svých sbírek například persiánový kožich, ve kterém Hana Benešová poprvé vstoupila na americkou půdu, Benešovu osobní holičskou soupravu nebo fotografie, které dokumentují život manželů. Jedná se o více než padesát předmětů a stovky fotografií.

Edvard Beneš byl československým prezidentem v letech 1935 až 1938 a poté 1945 až 1948. Blízký spolupracovník první hlavy státu Tomáše Garrigua Masaryka se významně zasloužil o vznik a mezinárodní uznání první československé republiky. Zároveň byl ale i jedním z předních aktérů osudových okamžiků české historie 20. století - přijetí mnichovského diktátu v roce 1938 a převzetí moci komunisty o deset let později.