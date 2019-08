Národní knihovna poslala do Německa na odkyselení 3800 knih

Z Národní knihovny (NK) v Praze odvezl kamion 3800 knih, tedy dvě a čtvrt tuny. Knihy míří na odkyselení na specializované pracoviště do Německa. Bez odkyselení by se papír mohl za pár měsíců rozpadnout. K odvozu byly vybrány publikace a periodika v kritickém stavu, u kterých hodnota pH klesla pod čtyři a půl. Várka, která byla odvezena tuto středu, se v říjnu do knihovny vrátí. Na odkyselení pak kamion odveze další dvě a čtvrt tuny knih. Ministerstvo kultury uvolnilo na zakázku šest milionů korun. Jde o zatím největší transport knih k odkyselení z NK. V depozitářích NK je přes sedm milionů knihovních svazků vyrobených po roce 1800. Zhruba 96 procent z nich bude třeba odkyselit. NK spolu se Slovenskou národnou knižnicou a univerzitní knihovnou v Bratislavě uvažuje o vybudování vlastní odkyselovací linky. Předpokládané náklady jsou řádově stovky milionů korun. Zatím není jasné, kdy se projekt podaří realizovat.