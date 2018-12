Národní galerie si chce pronajmout výstavu Giacomettiho

Vláda se bude zabývat veřejnou zakázkou, kterou zadá Národní galerie Praha kvůli přípravě výstavy slavného švýcarského sochaře a malíře Alberta Giacomettiho. Ministerstvo kultury předloží návrh na zadání jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením jediného účastníka, hodnota zakázky je 470.000 eur (asi 12 milionů korun). Předmětem veřejné zakázky je spolupráce mezi Národní galerií a Nadací Giacometti.

Výstava by se měla konat v Praze od června do listopadu 2019. Koncept výstavy pracuje s možností, že by vystavovaná díla z fondu Nadace Giacometti byla doplněna o exponáty jiných autorů z českých soukromých sbírek nebo ze sbírek státních institucí, včetně sbírek Národní galerie v Praze.