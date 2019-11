Národní galerie může získat obraz z dílny Vyšebrodského mistra

Národní galerie by mohla do svých sbírek získat vzácné středověké dílo, které zřejmě pochází z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře. Možný nákup díla Trůnící Panna Marie s dítětem na zahraniční aukci projedná v pondělí vláda. Bude o něm jednat jako o nadlimitní zakázce, vyvolávací cena díla z doby kolem roku 1350 je 400.000 až 600.000 eur (přibližně 10,2 až 15,3 milionu korun). Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Galerie letos uvažovala o koupi jiného díla připisovaného stejnému autorovi. Údajně potřebných 65 milionů korun ale stát odmítal uvolnit.

Podle podkladů pro vládu je nyní v aukci v Dijonu nabízený obraz z poloviny 14. století malovaný temperou na dřevě unikátním dílem z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře, která byla činná v Praze v době vlády Karla IV. Většina dochovaných děl z té doby pochází z církevních majetků a jsou v Národní galerii v dlouhodobé zápůjčce. Tak je tomu i v případě Vyšebrodského oltáře či cyklu, který se považuje za vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350.