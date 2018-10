Národní divadlo připomíná tragický osud legionáře Josefa Švece

Přesně na den sto let od sebevraždy legionáře Josefa Švece, která měla vyburcovat jeho jednotku k dalším bojům v Rusku, uvedlo Národní divadlo premiéru inscenace Plukovník Švec. Hru Rudolfa Medka režíroval Jiří Havelka a Národní divadlo ji uvádí ke stému výročí vzniku republiky. Plukovník Švec byl pohřben tři dny po smrti, 28. října 1918, aniž se dozvěděl, že o tisíce kilometrů dál se právě zakládá Československo. Legionář Medek hru napsal deset let po událostech, o nichž vypráví, a zároveň k desátému výročí vzniku Československa. Za dalších deset let byla hra zapomenuta a o další desetiletí později nástup komunismu vymazal z paměti lidí Švece i Medka. První česká scéna nyní počítá s tím, že na hru by měly do divadla chodit ve velké míře školy.