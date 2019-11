Národní archiv výstavou mapuje život Václava Havla v roce 1989

Cestu Václava Havla z disentu do funkce prezidenta na pozadí událostí konce 80. let představuje výstava Havel na Hrad. Příběh roku 1989, kterou pořádá Národní archiv v Praze. Ode dnešla jsou k vidění například dokumenty a fotografie z vězeňského spisu Václava Havla, originál petice za jeho propuštění, ale i počítač, který Havlovi zabavila Státní bezpečnost (StB). Výstava potrvá do 15. prosince. "Jeho dramatická cesta od uvězněného disidenta, kterým byl na začátku roku 1989, až po jeho jmenování prezidentem v prosinci téhož roku se mi zdálo vhodnou paralelou k důležitým společenským událostem, jež vyústily v přerod naší společnosti z totalitní na demokratickou," uvedla na vernisáži kurátorka Zora Machková k tomu, proč pro výstavu k 30. výročí sametové revoluce zvolila právě Havlův příběh.