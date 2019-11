Nálezce na Rychnovsku objevil meč z doby bronzové

Náhodný nálezce objevil na Rychnovsku bronzový meč datovaný do mladší doby bronzové. Zbraň je zdobená jednoduchou rytou linií obíhající kolem ostří, které je stále ostré jako břitva, řekla ČTK archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Nález označila za mimořádný. Pravěký meč byl na Rychnovsku naposledy objeven před 130 lety. "Bronzový meč s jazykovitou rukojetí je datovaný do období kolem roku 1200 před naším letopočtem, náleží kultuře lužické. Nálezy této kultury jsou ve východních Čechách četné, ale neplatí to o mečích," řekla Beková. Podle ní v posledních desetiletích nálezů pravěkých mečů není v celé ČR více než pět. Přesné místo objevu archeologové tají z důvodu ochrany lokality.