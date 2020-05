Nákup Smartwings není podle vicepremiéra Hamáčka na pořadu dne

Nákup Smartwings není podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na stole. Společnost by měla využít dostupné programy podpory, například kurzarbeitový program Antivirus, řekl dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT). Také premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že firma zatím může čerpat z programů určených vládou pro pomoc firmám. Doufá, že letadla budou moct po uvolnění epidemiologických opatření ve světě začít létat. České televizi Babiš řekl, že o pomoc pro Smartwings žádají vládu cestovní kanceláře. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež ČTK v reakci sdělil, že takto to sice kanceláře přímo neprezentují, konec této letecké společnosti by ale znamenal pro tuzemský cestovní ruch problémy.

O tom, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl v letecké společnosti, hovořil v sobotu v České televizi ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Opozice s tím většinou nesouhlasí, v rozhovoru pro ČT záměr zkritizoval také předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.