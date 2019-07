Náklady na české předsednictví EU by měly dosáhnout 1,23 miliardy

Náklady na české předsednictví Evropské unie ve druhém pololetí 2022 by měly dosáhnout 1,23 miliardy korun. Uvádí to návrh rozpočtu pro předsednictví, který úřad vlády vložil do meziresortního připomínkového řízení. Jednotlivá ministerstva se mohou k dokumentu vyjadřovat do 22. července. Premiér Andrej Babiš (ANO) v květnu uvedl, že by za přiměřené náklady na předsednictví považoval 1,3 miliardy korun, původní návrh byl podle něj dvojnásobný. Největší část nákladů, 574,3 milionu korun, připadá na zajištění akcí, které bude Česko během svého předsednictví pořádat. Ve druhém pololetí 2022 by se mělo kromě akcí pořádaných pravidelně v Bruselu uskutečnit na českém území jedno setkání šéfů států a vlád unijních zemí. Vedle toho bude Česko hostit 14 ministerských jednání, konference české vlády se zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu a na 250 neformálních pracovních jednání. Předsednictví a pořádání s ním spojených akcí si vyžádá i přijetí nových zaměstnanců na dobu určitou. Podle navrhovaného materiálu by jich mělo být 200. Personální náklady dosáhnou 466,3 milionu korun a budou druhou nejvýznamnější položkou celkového rozpočtu předsednictví. Mezi další položky patří například náklady na komunikaci spojenou s předsednictvím, stomilionová rozpočtová rezerva, která bude určena pro úhrady neočekávaných výdajů.