Nájezdy trhačů medvědího česneku začaly, někde ale hrozí pokuty

Nájezdy trhačů medvědího česneku do přírody v Jihomoravském kraji začaly. Rostlinu volně trhat lze, jsou ale místa, kde je to zakázáno, což někteří lidé nerespektují. Potýkají se s nimi například strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Medvědí česnek tam roste v několika přírodních rezervacích, kde je trhání jakýchkoliv rostlin zakázáno, řekl dnes ČTK zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma. Medvědí česnek je mezi lidmi velmi oblíbený, přidává se třeba do pomazánek nebo se používá jako koření do polévek.