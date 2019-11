Náhrobek Jana Zajíce ve Vítkově je národní kulturní památkou

Náhrobek Jana Zajíce od sochaře Olbrama Zoubka ve Vítkově na Opavsku se stal národní kulturní památkou. Je symbolem boje za svobodu. Moravskoslezský kraj má tedy nyní 20 památek, které jsou důležitým historickým, kulturním a duchovním dědictvím regionu. Novinářům to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Jak uvedl náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Zajícův náhrobek nejen značnou ideovou hodnotu, ale i cenu uměleckou, protože ho vytvořil jeden z nejvýznamnějších českých sochařů minulého století.

Náhrobek tvoří kamenná hrobka, která stojí na čtyřech bronzových koulích. Na hrobce leží bronzová deska s reliéfem lidského těla. "Je to pietní místo, kde se lidé schází i ve výročí okupace a které si rozhodně povýšení na národní kulturní památku zaslouží," míní Curylo. Student Jan Zajíc se upálil krátce po Janu Palachovi. Chtěl svým činem v roce 1969 vyburcovat národ, který po vpádu sovětských vojsk do Československa upadal do letargie.