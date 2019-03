Nadšenci s vozíčkářem vyrazí na pěší výlet do Španělska

Na téměř 3500 kilometrů dlouhý pěší výlet do Španělska vyrazí ve čtvrtek ráno z Olomouce sedm nadšenců, mezi kterými bude i vozíčkář Milan Langer. Cílem jejich dvousetdenního putování bude pobřeží Atlantického oceánu nedaleko Santiaga de Compostela, které bylo dříve považováno za konec světa. Netradiční výlet dostal název Poutí k sobě, řekl ČTK Langer. Po celou cestu do Španělska jej budou střídavě tlačit a tahat jeho přátelé, kteří na pěší výlet vyrazí bez doprovodného vozidla. Vše potřebné si ponesou s sebou. Jejich netradiční putování začne ve čtvrtek ráno v centru Olomouce, odkud sedm poutníků pěšky a na vozíku vyrazí směrem na Brno, Mikulov a dál přes Rakousko, Švýcarsko a Francii do Španělska.