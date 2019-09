Na zřícenině Karlův Hrádek objevili archeologové stopy pravěkého osídlení

Archeologové našli na zřícenině Karlův Hrádek, kterou před rokem 1357 založil Karel IV., pozůstatky staršího, pravděpodobně až pravěkého osídlení. Město Hluboká nad Vltavou, jíž kulturní památka patří, zde chce vybudovat archeopark a nabízet i 3D prohlídky. ČTK to ekli archeolog z Jihočeské univerzity Rudolf Krajíc a hlubocký radní Jindřich Soukal (ANO). Archeologický průzkum trval letos v září téměř deset dní. "Zjistili jsme, že pod povrchem jsou místy zachovány původní situace do průměrné hloubky asi 170 centimetrů. Vedle toho, co souvisí s existencí hradu, máme i nová, velmi zajímavá a překvapivá zjištění, která ukazují, že to tady nebylo první osídlení, že mu předcházelo nějaké starší, včetně pravděpodobně i pravěkého osídlení," řekl Krajíc.

Zřícenina stojí na ostrohu nad levým břehem Vltavy. Je poblíž obce Purkarec, která je známá vorařskou tradicí. Hrad byl původně ze všech stran obehnán příkopem a valem. Karel IV. ho založil jako osobní sídlo určené k odpočinku. Z větší části se dochovala hradní kaple. Od roku 1963 je Karlův Hrádek kulturní památka.