Na Žofíně se lidé rozloučí s Gottem, v sobotu bude státní smutek

Deset dní po úmrtí zpěváka Karla Gotta se budou moci rozloučit lidé v Praze na Žofíně. Palác nad Vltavou a poblíž Národního divadla se otevře v 8:00. Lidé budou moci přicházet až do 22:00, v případě velkého zájmu bude otevřeno do půlnoci. Čeká se účast desítek tisíc lidí. Veřejné rozloučení s oblíbeným zpěvákem budou provázet bezpečnostní opatření a omezení dopravy, posily chystá policie i zdravotníci. Pro uzavřenou společnost pak bude sobotní zádušní mše ve svatovítské katedrále, na kterou dostalo pozvánky několik set lidí. Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek. Vlastní rozloučení s Gottem připravují i některá města i obce po celém Česku, do Prahy se chystá také řada německých fanoušků. Spoje posilují mnozí dopravci.

Karel Gott zemřel po těžké nemoci 1. října ve věku 80 let. Jeho pražské bydliště od té doby obklopují stovky svíček, které tam nosí jeho fanoušci. Soustrast rodině vyjádřili mnozí Gottovi kolegové i politici. Přípravu pátečního i sobotního loučení s Gottem má na starosti především jeho rodina. Prezident Miloš Zeman uvedl, že by se rád pohřbu zúčastnil a pokud bude požádán, přednesl by i projev. Sobotní mše v katedrále je pro veřejnost uzavřena, lidé ale budou moci přenos z chrámu sledovat na venkovních obrazovkách. Během obřadu vystoupí Štefan Margita, Lucie Bílá a Eva Urbanová, s proslovem zřejmě vystoupí údajně na Gottovo přání Jiřina Bohdalová. Rakev po obřadu vynese čestná stráž za doprovodu největšího zvonu v zemi Zikmunda.