Na zdravotní péči půjde příští rok 335 miliard, ministerstvo uzavřelo úhradovou vyhlášku

Na zdravotní péči půjde příští rok 335 miliard korun. To je o 26 miliard víc než letos. Počítá s tím úhradová vyhláška, kterou dopoledne představilo ministerstvo zdravotnictví. Dokument už poslalo legislativní radě vlády, která ji bude schvalovat. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Požadavky koaliční ČSSD, odborů a dalších organizací na rozpuštění části rezerv pojišťoven ministr znovu odmítl.

Úhradová vyhláška stanoví, jak se peníze v systému péče příští rok rozdělí. Vychází přitom z dohod mezi jejími poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Ze čtrnácti se jich podařilo uzavřít 11. Na všechny druhy péče půjde příští rok v průměru o 5 procent víc než letos. Jen u domácí péče vyhláška počítá s vyšším nárůstem, a to celkem skoro o 16 procent. Podle odborů je to ale málo na to, aby se mohla dál rozvíjet. Požadovaly pro ni 40 procent navíc. Odbory a další organizace sdružené v takzvaném krizovém štábu teď proto odstartovaly petiční akci za kvalitní zdravotnictví, ve které chtějí v řadě českých měst získat 10 tisíc podpisů a dokument pak předložit Poslanecké sněmovně.