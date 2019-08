Na Žďársku havaroval autobus, 15 lidí ošetřili zdravotníci

Celkem 15 lidí ošetřili zdravotníci po nehodě linkového autobusu u obce Jámy na Žďársku. Jeden člověk byl těžce zraněn, do brněnské nemocnice jej přepravil vrtulník. Ostatní zranění skončili v novoměstské nemocnici. ČTK to řekl Petr Novotný ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. V autobuse společnosti Zdar cestovalo asi 30 lidí. Novotný nakonec potvrdil, že zdravotníci ošetřili 15 lidí, šest z nich mělo středně těžká zranění, osm zranění lehká. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové autobus vyjel z neznámých příčin ze silnice, sjel do příkopu a narazil do stromu. Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla negativní.